İtaliyada 3 həftədir yayılan koronavirusdan son 24 saatda rekord sayda ölüm halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutka ərzində ölkədə 250 nəfər koronavirusdan həyatını itirib, bununla da İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 1266 olub. Ümumilikdə ölkədə 14 min 955 insan koronavirusa yoluxub.

Həyatını itirənlərin yaş ortalamasının 80 olduğu bildirilib. Qırmızı bölgə elan olunan ilk bölgə olan Lodiqianoda son sutkada ölüm halı aşkarlanmayıb.

Mənbə: bbc.com

