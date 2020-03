Gənclər və İdman Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə əmri Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov imzalayıb.

Əmrə əsasən, Nəsirov Həmid Rauf oğlu Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

O, bundan əvvəl Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətində Hüquq şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.



