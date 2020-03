Koronavirus dəhşəti sona çatdı: Virusu zərərləşdirməyi bacardılar

Koronavirusa qarşı vaksinin hazırlanması yolunda daha bir əhəmiyyətli addım atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçikanın Gent Universitetinin alimləri yeni növ koronavirus "Covid-19"a qarşı peyvəndin hazırlanmasında önəmli uğur əldə etdiklərini açıqlayıblar. Universitetin alimi, professor Xavyer Salens laboratoriyada "Covid-19" virusunu zərərsizləşdirməyi bacardıqlarını bildirib.

Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən "Medicago" şirkəti virusa qarşı peyvəndi 20 gün içində hazırladıqlarını açıqlamışdı.

Mənbə: bbc.com

