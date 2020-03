Dünyanın ən dəhşətli həbsxanası: Narkomaniya, antisanitariya, xəstəliklər...- FOTOLAR

Filippində narkomaniya və narkotik ticarəti o həddə inkişaf edib ki, ölkənin həbsxanalarında məhkum saxlamaq üçün yer qalmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rodriqo Dutertenin prezident seçilməsindən sonra 40 mindən çox insan narkotik ticarəti ilə əlaqədar həbs olunub. Ölkənin həbsxanalarında kifayət qədər yer olmasa da məhkumların həbsxanalara gətirilməsi davam edir. 800 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş kameralara 3000dən çox məhbus yerləşdirilir.

30 nəfərlik hücrələrdə bəzən məhkum sayı 4 qatdan çox ola bilir. Ən dəhşətli vəziyyət Keson Sitidə ki həbsxanadadır. Buradan çəkillən fotoşəkillərdə görünür ki, yer çatışmazlığından məhkumlar üst-üstə baş-ayaq vəziyyətdə yatırlar.

Antisanitariya, xəstəlik və bir sözlə dəhşətin hökmd sürdüyü Flippin həbsxanalarından görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Helionews.ru

