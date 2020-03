“Atam 24 saat işləyir ki... - Oqtay Şirəliyevin qızı

"Məhkəməyə verməyəcəm, baxmayaraq ki, mənim haqqımda yalan məlumatlar yaydıqlarına görə təzminat tələb edə bilərdim".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin qızı, Moskva vilayətinin qubernatorunun mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun professoru Nərmin Şirəliyeva bildirib.

Azərbaycan KİV-lərində onun haqqında yayılan "Oqtay Şirəliyevin qızı xristianlığın erməni təriqətini qəbul edib" kimi informasiyaları şərh edən Nərmin Şirəliyeva bunları deyib:

"Bilirsiz, belə anlarda insan qorxmağa başlayır, sonra isə sən qəzəbi, ağrını, hirsini dəf edirsən, anlayırsan ki, nələrisə ciddi şəkildə dəyişməyin vaxtı çatıb. Düşünün ki, hər hansı bir xəstə və ya yaramaz şüurlu birisi sənin haqqında hər hansı bir cəfəngiyyat söyləyə, fantastik hekayə uydura bilər və bunu informasiya məkanına buraxa bilər, harada ki, bunu ciddi şəkildə müzakirə edən insanlar tapılır. Üstəlik, bu hekayə üçün heç bir sənədli sübutlar lazım deyil, heç olmasa adamın həmin məkanda, həmin vaxtda fotosu olsa... heç nə... ancaq kiminsə sözləri... Mən bütün bayramı, martın 7-dən 9-na kimi Soçidə, istedadlı uşaqlar üçün "Sirius" Təhsil Mərkəzində olmuşam. Beynəlxalq Caz Festivalının, İqor Butmanın qonağı olmuşam.

Yeri gəlmişkən, bu, sosial şəbəkələrdə çox nəzərə çarpır. Mən Olimpiya parkından foto yerləşdirmişdim və "Sirius" elm və incəsənət Parkının rəsmi səhifəsi daxil olmaqla festivalın komandalarının paylaşımlarında da mən varam. Birdən bildim ki, həmin vaxt mən, sən demə, erməni kilsəsində olmuşam, üstəlik, sağlamlığı ilə əlaqədar uzun müddətdir ki, ictimaiyyətə görünməyən Armen Ciqarxanyanla birlikdə. Sual olunur: Əgər sizə tanış olmayan və pislik etməmiş birinə hansısa iyrəncliyi dözülməz dərəcədə etmək istəyisənsə, heç olmasa hazırlaşın, nəsə oxuyun, heç olmasa sosial şəbəkələri oxuyun. Amma yox, başa düşürsüz, bu cür insanlar əvvəldən təhsilli deyillər, onlar özünüinkişaf qabiliyyətindən məhrum olunublar, ümumiyyətlə, hansısa istedaddan məhrumdurlar. Onlar dünyadakı şəri çoxaltmaqla bunun əvəzini çıxırlar.

Xüsusilə xoşagəlməz haldır ki, bu, mənim atama toxunur, hansı ki, sağlamlığını qurban verərərək gündə 24 saat işləyir ki, öz ölkəsinə xidmət etsin, ölkə virusla çətin vəziyyətdən ən az itkilərlə çıxsın. Bundan çıxış yolu bir dənədir - yaxşı işlərdə, yaxşı addımlarda birləşmək, açılışlar etmək və onlar haqqında maraqlı mətnlər yazmaq. Mən onları məhkəməyə verməyəcəm, baxmayaraq ki, mənim haqqımda yalan məlumat yaydıqlarına görə təzminat tələb edə bilərəm - Bunu bu iyrənc hekayənin heç bir yerdə əks olunmaması, çoxalmaması üçün edirəm. Pis əməllər hər zaman daha böyük qisasla qayıdır, yalan danışanların və ədavəti şişirdənlərin başında çatlayır. Buna mənim şübhəm yoxdur".

