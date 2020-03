Türkiyədə dəhşətli olay: dostlarını girov götürüb işgəncə verdilər - VİDEO

Türkiyədə dəhşətli hadisə yaşanıb. ki nəfər şəxs, əfqan əsilli dostunu qaçıraraq işgəncə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdə əli gözü bağlı bir gəncə işgəncə verdiyi görünür. Əfqan əsilli Mustafa Səmiminin dostları onu qaçıraraq cərəyan ilə işgəncə verərək daha sonra telefonla bu hadisəni videoya çəkiblər. Bu azmış kimi onun anasını qorxudub, təhdid edərək 2 min dollar pul istəyiblər.

Valideynlərin şikayətindən sonra polis, əfqan gəncin saxlanıldığı evə basqın edərək 21 yaşlı Mustafanı xilas ediblər.

Mustafa Səmimi polisə ifadəsində dostlarının ona zəng edərək görüşməli olduqlarını daha sonra isə onlara aldanıb görüş yerinin gerçəkləşdiyi evə gəldiyini bildirib. İçəri girən Mustafanı dostları dərhal tutaraq əl ayağını bağlayıb işgəncə verməyə başlayıblar.

İzlədikcə hiddətləndirən həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə:Hüriyyet.com



