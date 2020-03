Müğənni-xanəndə Bəturə Hüseynova sosial şəbəkədə paylaşdığı fotolarla növbəti dəfə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşlı müğənni pivə içdiyi yerdə çəkdirdiyi fotoları paylaşıb. O, fotonun altına yazıb: "Koronanın evi yıxılsın. Neçə gündür doğru-düzgün bir tərəfə də çıxa bilmirdik. Qorxa-qorxa, bu nə ya...".

Həmin fotoları təqdim edirik:

