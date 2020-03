Türkiyə-İran sərhədində 7 nəfərin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,meyitlərin Pakistan, Suriya miqrantlarına aid olduğu təxmin edilir. AFAD görəvlilərinin araşdırması nəticəsində tapılan cəsədlər sərhəddən 1 kilometr aralıqda tapılıb.

Onların ölüm səbəbini müəyyən etmək üçün Van ərazisi üzrə tibbi ekspertizaya göndərilib.

Mənbə:Sondakika.com

