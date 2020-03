“Koronavirusdan qorunmuram, qabağıma çıxanı öpürəm” - Deputat

“Koronavirusdan qorunmuram. Məncə, panika yaratmağa ehtiyac yoxdur. Ürəyim istəyən dostlarımla görüşür, qabağıma çıxanı bağrıma basıb öpürəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Yeni Sabah”a açıqlama verən millət vəkili Aqil Abbas deyib.

Deputat bildirib ki, o, virusun təbii olduğuna inanmır:

“Bu virus siyasi məqsədlə laboratoriyalarda yaradılıb. Kim hazırlayıbsa, özlərinə də keçib. Görün, Çin iqtisadiyyatına nə qədər ziyan dəyib. İnsanlara bir az təmkinli olmağı arzulayaram, panikaya düşməsinlər. Mən qorxaq insan deyiləm, amma insanlar özlərini qorumalıdırlar. Hökumətin son addımını təqdir edirəm. Kütləvi yoluxmanın qarşısını almaq üçün bu cür davranmaq lazımdır”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.