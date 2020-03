Hindistandan şok görüntülər: müsəlmanlara işgəncə verib, diri-diri basdırırlar - VİDEO GÖRÜNTÜ

Son zamanlar Hindistandakı müsəlmanlara qarşı qeyri-insani hərəkətlər və BMT qətnamələrinə zidd cinayətlər baş verir.

Metbuat.az xarici mediayaya istinadən xəbər verir ki, ekstremist qruplar və fanatik hindular Hindistandakı müsəlmanları təhqir edərək əsas hüquqlarından məhrum edirlər.

Pakistanın baş naziri İmran Xan da bu olaylarla bağlı ''twitter'' hesabında paylaşım edərək dərin kədərini ifadə edib.Son yayılan görüntülərdə müsəlmanların diri-diri torpağa basdırıldığı, işgəncə verildiyi görülür. Mənbə:Iqna.ir

