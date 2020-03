Alimlərdən şad xəbər: Koronavirus zərərsizləşdirildi

Belçikanın Gent Universitetinin Flamand Biotexnoligiya İnstitutu koronavirusa qarşı vaksinin hazırlanmasında əhəmiyyətli yol qət olunduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnstitutun alimlərindən professor Xavyer Salens laboratoriya şəraitində COVID-19-u zərərsizləşdirdiklərini qeyd edib.

Üniversitetin "Twitter" hesabından verilən açıqlamada Xavyer Salens və Gent Universitetinin Tibbi Biotexnologiya Mərkəzinin araşdırma qrupu tərəfindən potensial COVID-19 virusunun müalicəsi sahəsində inqilabi bir iş həyata keçirildiyi qeyd olunub.(oxu.az)

