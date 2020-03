Azərbaycanda koronavirusla bağlı xüsusi rejimin tətbiq olunmasına başlanılıb. Bununla əlaqədar müxtəlif xidmət sektorlarında yeni növ koronavirus əleyhinə bir sıra addımlar atılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə nümunəvi və lazımlı addımlardan birini "Araz" marketlər şəbəkələri tətbiq edir.

Belə ki, müştərilər mağazalara daxil olarkən əllərinə antiseptik sprey vurulur, ödənişsiz əlcəklərdən istifadə etmək təklif olunur. Müştərilər tərəfindən də bu addım müsbət qiymətləndirilib.

