AQTA koronovirusla bağlı metodiki göstərişlər hazırladı

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ictimai iaşə müəssisələrində COVID-19-un (koronavirus) profilaktikasına dair metodiki göstərişlər hazırlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a AQTA-dan məlumat verilib.



Metodiki göstərişlərdə ictimai iaşə müəssisələrində koronavirusa yoluxma hallarının və ya virusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə işçi heyətin virus və ondan qorunma yolları, maarifləndirmə, təmizlik və dezinfeksiya işləri, işçi heyətin şəxsi gigiyena qaydaları əksini tapıb.



Metodiki göstərişlərlə BURADAN tanış ola bilərsiniz.

