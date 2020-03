ABŞ Prezidenti Donald Tramp koronavirus testindən keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, hələ nəticələrin məlum olmadığını bildirib.



Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti səhhətinin qaydasında olduğunu vurğulayıb.

