Koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar Azərbaycanda bir ay müddətində evlərə ərzaqların çatdırılması xidmətlərinin işə salınması təmin olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın müəyyənləşdirdiyi alış-veriş mərkəzlərinin fəaliyyətinə dair qaydalarda qeyd olunub.

