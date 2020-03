Magistral su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar Bakının Binəqədi rayonunun 7 və 8-ci mikrorayonlarına içməli suyun verilməsi dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərsu" ASC-nin əməkdaşları və xüsusi texnikası əraziyə cəlb olunub. Qəzanın qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün müvafiq işlərə başlanılıb.

