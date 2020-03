Sumqayıt şəhərində hər mərtəbəsi 1500 m² olan ikimərtəbəli şadlıq evində yanğın olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, binanın dam örtüyündə quraşdırılan 1 ədəd havatəmizləyici qurğu yanıb. Şadlıq evi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

