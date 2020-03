Serbiya Futbol Federasiyasının prezidenti, iş adamı Slaviş Kokez koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, koronavirus testindən keçən Slavişin analizlərinin nəticəsi müsbət çıxıb.



Federasiya rəhbərinin virusa Milanda yoluxduğu məlum olub. O, hazırda karantində saxlanılır.

