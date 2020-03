Türkiyə Super Liqasında 26-cı tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci günündə "Fənərbaxça" Konya səfərinə yollanıb.

İlk hissədə hesabı açan "Konyaspor" matçı 9 nəfərlə başa vurmasına baxmayaraq üstünlüyünü qoruya bilib.

Qeyd edək ki, tura martın 16-da yekun vurulmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.