ABŞ Prezidenti Donald Trampın koronavirusla bağlı analizinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, testin nəticəsi mənfi olub. Yəni ABŞ Prezidentində koronavirus aşkarlanmayıb. Onun səhhəti qaydasındadır, heç bir problemi yoxdur.



