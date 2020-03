Türkiyədəki səfirliyimizdə “qaynar xətt” yaradıldı

Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarının hava və quru yolu ilə qarşılıqlı səfərlərinin 15 mart saat 00.00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılması ilə əlaqədar Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyində “qaynar xətt” yaradılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a səfirlikdən məlumat verilib.



“Türkiyədə yaşayan, təhsil alan və müvəqqəti olaraq burada səfərdə olan vətəndaşlarımızın səfirliyimizə mümkün müraciətlərinin operativ şəkildə cavablandırılması məqsədilə tərəfimizdən “qaynar xətt” yaradılıb. Qaynar xətt nömrəsi: +905372826740”, - deyə səfirliyin yaydığı məlumatda qeyd olunub.

