Azərbaycanlı iş adamı, “Palmali” Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin "Sabah" qəzeti məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki, İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində, "Palmali" Şirkətlər Qrupunun təsisçisi, əslən azərbaycanlı olan Mübariz Mənsimov FETÖ istintaqı çərçivəsində saxlanılıb.

Mənsimovun yaşadığı ünvanlarda axtarışlar aparılır.

