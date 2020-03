Bu gün Milli Məclisin Səhiyyə, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclası keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iclasda koronavirus (COVİD-19) infeksiyası ilə bağlı ölkəmizdə hazırkı vəziyyət və görülən işlər müzakirə olunacaq.



Komitələrin birgə iclasında Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.