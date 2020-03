Azərbaycanda toyda qan töküldü: Yaralılar var

Zərdabda iki nəfər bıçaqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Şahhüseyinli kəndində keçirilən toy mərasimi zamanı baş verib.

Belə ki, kənd sakinləri Qarazadə Şəmsi Böyükəli oğlu və Qarayev Rəşad Qara oğlu kənddə keçirilən toy məclisində həmkəndliləri Babayev Əqdəm Abdulməcid oğlu ilə aralarında yaranan mübahisə zamanı Ə.Babayev tərəfindən bıçaqlanıblar.

Hər iki yaralı Zərdab rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, daha sonra isə Bakıdakı xəstəxanalardan birinə aparılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(qafqazinfo)

