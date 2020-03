Novruz bayramı təkcə şirniyyat və yazın gəlişinə görə deyil, maraqlı və əyləncəli fallarına görə də çox sevilir. Novruz falları axır çərşənbədə subay qızlar tərəfində edilir. Bütün qızlar bir yerə toplaşır və maraqlı bir gecə təşkil edirlər.

Metbuat.az ən maraqlı Novruz fallarından bəhs edən videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.