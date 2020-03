Koronavirusa qalib gələn şəxs HƏR ŞEYİ AÇDI - İnanılmaz ETİRAFLAR - VİDEO

Çinin Uhan şəhərindən dünyanın 127-dən çox ölkəsinə yayılan yeni tip koronavirusa 128 mindən çox insana yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstələrdən 68 mini sağalıb.

Çində yaşayan İngiltərə vətəndaşı Konor Rid sağalan xəstələrdən biridir. BBC-yə müsahibə verən Rid pandemiyanın qriplə qarışdırılmaması və ciddi şəkildə yanaşılaraq tədbirlərin artırılması məsələsində əhəmiyyətli bilgilər paylaşıb.

Pandemiyanın sıfır nöqtəsi hesab edilən Uhanda yaşayan Konor Rid koronavirusdan analiz verməzdən əvvəl xəstəliyin bütün simptomlarını yaşayıb. Xəstəliyi üçmərhələli şəkildə məğlub etdiyini açıqlayan Rid 1 ay içində əvvəlcə soyuqdəymə, daha sonra qrip və son olaraq şiddətli sətəlcəm keçirdiyini bildirib. Qrip mərhələsinə qədər xəstəliyə ciddi yanaşmayan Rid daha sonra xəstəxanaya gedib və karantində qalıb.

Qeyd edək ki, yeni tip koronavirus tənəffüs çatışmazlığı, öskürək və kəskin temperatur simptomları ilə özünü biruzə verir. İmmun sistemi zəif olan şəxslərdə virus özünü daha şiddətli şəkildə göstərir. (publika.az)

