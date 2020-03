Aparıcı Esra Erola ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Akşam"a istinadən xəbər verir ki, Esranın Məkkə ziyarətindən yenicə qayıtmış atası Şaban Elönü evində dünyasını dəyişib.

Sosial şəbəkələrdə aparıcının atasının meyitini evdən götürmək üçün əraziyə xüsusi geyimli tibb işçilərinin gəldiyini əks etdirən fotolar yayılıb.

Şabanın koronavirusdan öldüyü iddia olunsa da, Esra götürülən ilk analizin cavabının neqativ çıxdığını və son nəticələrin cavabını gözlədiyini açıqlayıb.





