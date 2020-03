İtaliyada yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 1809 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 368 nəfər virusdan dünyasını dəyişib.

Bildirilir ki, virusa yoluxanların sayı isə 24747-ə çatıb.

