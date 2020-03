Türkiyə Super Liqasında 26-cı turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında “Qalatasaray” və “Beşiktaş” komandaları qarşılaşıblar. Oyunda qapılara qol vurulmayıb.



Qeyd edək ki, bu nəticədən sonra "Qalatasaray" 50 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. "Trabzonspor" və "Başakşehir" 53 xalla uyğun olan 1-ci və 2-ci yerləri bölüşür. "Beşiktaş" isə 44 xalla 5-cidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.