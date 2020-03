Yeni növ koronavirusun yayılması ilə bağlı baş verən vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyində “qaynar xətt” yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya ərazisində səfərdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına, həmçinin təcili konsulluq xidmətlərinə ehtiyacı olan bütün şəxslərə +493021916158 nömrəsi vasitəsilə “qaynar xətt”ə müraciət etmək tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.