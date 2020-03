94 nəfərin saxlanıldığı xüsusi karantin mərkəzindən görüntülər - VİDEO

Ölkədə koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar ayrılmış xüsusi karantin mərkəzlərinin birindən yeni məlumatlar təqdim edilib.

Metbuat.az real tv-yə istinadla xəbər verir ki, mərkəzdə 94 nəfər saxlanılır. Müşahidə altında olan şəxslərin karantin müddəti 14 gündür.

Karantində olan şəxslər də danışaraq vəziyyətləri barədə məlumat verib.

İrandan Azərbaycana yükdaşıma ilə məşğul olan sürücülər bildirib ki, onlara mərkəzdə yüksək səviyyədə diqqət göstərilir.

Müşahidə olan şəxslər gündə 4 dəfə yeməklə təmin olunur. Həmin şəxslərin əksəriyyəti İrandan gələnlərdir.

