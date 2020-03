Bakıda ər arvadını vəhşicəsinə döydü

Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

Buzovna qəsəbəsi, “Albalılıq” adlanan ərazidə ailə münaqişəsi zəminində 1982-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva Sahibə Vaqif qızı həyat yoldaşı, 1982-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Şərif Hüseynxan oğlu tərəfindən döyülüb. S.Allahverdiyeva hadisə zamanı baş və üz nahiyələrindən xəsarətlər alıb. Yaralı təcili yardımın koməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib. (report.az)

