“Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Elza Seyidcahan olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Elza deyib ki, dünya şöhrətli müğənni Leydi Qaqanın ona ayaqqabı göndərib.

“Leydi Qaqa 2 dənə ayaqqabı alıb, deyib ki, biri də Elzaya. Mən də hərdən elə edirəm. 1 ayaqqabıdan 2 dənə alıram ona yollayıram.

Allah bizi bacı kimi yaradıb. Leydi Qaqa ilə rəfiqəlik edirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.