İranda qəribə hadisə: Göydən badımcan yağdı - Görüntülər

İranda ötən gün maraqlı bir hadisə yaşanıb.İnsanlar badımcan yağmuruna tutulublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə səmadan badımcan yağdığı görünür. Videoda başlarına badımcan düşən insanlar bu hadisədən təşvişə düşüblər.

Daha sonra məlub olub ki, bu iranlı rejissor Həmid Rezanın ''Göydən gələn badımcan'' filminin çəkilişləri üçün hazırlanmış səhnədən kadrlardır.

Həmin filminin rejissoru Həmid Rezan Tehran səmasında apardığı bu təcrübədən danışıb. O deyib ki, həmin görüntülər kinematoqrafiya filmləri üçün hazırlanmış xüsusi effekt üsullarından istifadə edilməklə yaradılıb. Görüntülərin müəllifi Hollivudun bəzi aparıcı filmləri üçün xüsusi effektlər dizayneri Amin Taghipurdur. O bunda əvvəldə də bir neçə başqa filmdə xüsusi effektlər hazırlayıb.

Filmin yaradıcısı deyir ki, bu şəraitdə koronavirusdan başqa heç bir xəbərə inanmamalıyıq.

