Koronavirusun yayılmadığı yeganə Avropa ölkəsində də fövqəladə vəziyyət elan edildi

Koronavirusun yayılmadığı yeganə Avropa ölkəsi olan Monteneqroda fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Monteneqronun Baş nazirinin müavini Milutin Simovic açıqlama yayıb.

Bildirilir ki, ölkə ərazisinə xarici vətəndaşların girişinə icazə verilməyəcək.

Bundan başqa, hotel, kafe və restoran kimi xidmət obyektlərinin fəaliyyəti dayandırılacaq.

“Ölkə olaraq virusun yayılmasını gecikdirmək üçün əlimizdən gələni edirik. İlk yoluxma hadisəsi müəyyən olunarsa, virusun yayılmasına nəzarət edə biləcəyik”, - deyə nazir müavini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.