Vergilər Nazirliyi xidmət mərkəzlərində məhdudiyyətlər tətbiq edir

Vergilər Nazirliyi bildirir ki, koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələblərini nəzərə alaraq, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində çoxlu sayda insanın toplaşmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 17 mart 2020-ci il tarixdən etibarən xidmət mərkəzlərində qəbul yalnız əvvəlcədən yazılmaqla həyata keçiriləcək.

Əvvəlcədən yazılmaq üçün əlaqə nömrələri:

1.Bakı şəhərində:

(+99412) 403-81-62, (+99412) 403-82-79, (+99450) 322-23-37, (+99470) 706-46-40

2.Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Baş idarəsi:

(+99412) 403-83-19, (+99450) 215-47-86

3.2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi: (+99455) 528-11-23

4.3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (023) 335-46-72, (+99470) 797-98-87

5.4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (+99450) 254-45-36

6.5 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (021) 216-00-10, (+99470) 272-24-42

7.6 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi: (025) 254-64-48, (+99450) 633-26-53

8.8 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (021) 225-35-22, (+99450) 330-77-55

9.9 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (020) 274-60-14, (+99455) 916-06-90

10.10 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (024) 205-05-68, (+99450) 366-03-44

11.11 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi: (022) 336-17-99, (+99450) 405-68-69

12.12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi: (022) 266-44-50, (+99477) 607-30-08

13.13 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (024) 225-27-99, (+99455) 669-56-61

14.14 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi: (022) 305-30-19, (+99455) 689-77-22

Vergilər Nazirliyinin təqdim etdiyi elektron xidmətlərdən maksimum dərəcədə yararlanmağınızı, xidmət mərkəzlərinə isə mümkün qədər az, yalnız zəruri hallarda müraciət etməyinizi xahiş edirik.

