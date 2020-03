Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq əmrlə Aslan İbrahimov işdən çıxarılıb. Hələlik həmin vəzifəyə yeni təyinat olmayıb.

Qeyd edək ki, A.İbrahimov bu vəzifəyə 2017-ci ilin noyabr ayında təyin edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.