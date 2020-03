Milli Məclisdə iki məsələ ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qanunverici orqanın Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında komitə sədri Musa Quliyev bildirib.

O deyib ki, bunlar əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi sahəsində görülən işlər barədə, eləcə də, tütün və tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar qanunvericiliyin icra vəziyyəti ilə bağlı olacaq.

