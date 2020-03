Bakıda bağçalar dezinfeksiya edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, həmin müəssisələrin işə başlaması ərəfəsində yenidən dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

Bildiirlib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olan 346 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində dezinfeksiya işləri başa çatdırılıb.

Qeyd edilib ki, həmin müəssisələrin işə başlaması ərəfəsində yenidən dezinfeksiya işləri aparılacaq.

