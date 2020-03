150 yaşlı əl dəyirmanı - VİDEO

Bir vaxtlar hər bir evdə buğda üyüdülməsi üçün əl dəyirmanlarından istifadə olunurdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiki dövrdə isə evlərdə buğda üyüdən daşlara çətin hallarda rast gəlinir. Lənkəranda yaşayan Minarə Quliyevanın evi istisna olmaqla. Minarə xanım deyir ki, qaynanasından ona yadigar qalan 150 ilin əl dəyirmanını bayram günlərdə daha çox istifadə edir.

“Əvvəlcə çəkilən buğda əvvəlcə qurudulur, ona görə də bu əl dəyirmanında üyüdülən qorğa qovudu daha çox dadlı olur. Bu dadı heç bir müasir məişət texnikasında almaq mümkün deyil.” – Minarə Quliyeva

İşin qəribə tərəfi ondadır ki, Minarə xanım əl dəyirmanını ət maşınına dəfələrlə dəyişmək istəsə də, bu, mümkün olmayıb. Maşın ya xarab olub, ya sınıb, ya da ki, dəyirmanda üyüdülən qovudun dadını, ləzzətini verə bilməyib. İndiki dövrdə dəyirman daşlarına bir o qədər də ehtiyac yoxdur. Amma Minarə xanım gəlinlərinə və nəvələrinə bu əl dəyirmanından istifadə etməyi öyrədib və onlara yadigar verəcəyinə söz verib.

Minarə Quliyeva 150 yaşı olan bu yadigar əl dəyirmanını Novruz bayramı ərəfəsində daha çox istifadə edir. Qayınanasının vəsiyyətinə əməl edərək, qədimi əl dəyirmanını qohum-qonşudan kim istəsə istifadə etmək üçün də verir. Ancaq istifadə edib geri qaytarmaq şərti ilə..

