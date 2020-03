Son 24 saatda koronavirusa 10 982 nəfər yoluxub, 343 nəfər isə infeksiyanın qurbanı olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.

Beləliklə, ÜST dünyada koronavirusa yoluxanların sayının 153 517 nəfərə, virusdan ölənlərin sayının isə 5 375 nəfərə çatdığını bildirib.

Qeyd edilir ki, Çin xaricində təsdiq edilmiş yoluxma faktlarının sayı 72 469-dur. Ölənlərin sayı isə 2 531 nəfərdir. (report.az)

