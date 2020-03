Roma papası Fransisk Vatikandan ayrılaraq Roma küçələrini gəzib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Papa koronavirusdan boş qalmış Roma küçələrini gəzib, xristianlar üçün dua edib. Papanın görüntüləri Vatikanın rəsmi media saytında yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

