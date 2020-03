Koronovirusla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi təklif olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, məcəllələrə dəyişiklik məsələsi Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.