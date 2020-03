Şəmkir rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 15-də saat 21 radələrində Şəmkir rayonunun Əliyaqublu kəndi ərazisində Qazax rayon sakini P.Rəhimov idarə etdiyi "Mercedes” markalı avtomobillə yolu keçən kənd sakini 9 yaşlı Elmar Nağıyevi vurub. Xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş azyaşlı orada ölüb.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

