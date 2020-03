Nazir Sahil Babayevin Goranboy rayonunda, müavinlərinin Yevlax rayonu və və Naftalan şəhərində keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin Goranboy rayonunda, müavinləri Anar Kərimovun Yevlax rayonunda və Vüsal Nəsirlinin Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul gününün tarixi dəyişdirilib.

Nazir və müavinlərinin həmin rayonlarda vətəndaşları qəbul edəcəyi gün barədə əlavə məlumat veriləcək.

