Çindən başlayaraq bütün dünyaya yayılan koronavirus İranda can almaya davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ölkədə 853 nəfər koronavirusdan ölüb, 14min 991 nəfər isə koronavirusa yoluxub.

Sevindirici bir xəbərdə var. Belə ki, koronavirusa yoluxan 4 min 996 nəfər sağalaraq evlərinə göndərilib.

