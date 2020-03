Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və Səhiyyə komitələrinin koronavirusla (Covid-19) bağlı birgə iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda koronavirus infeksiyası ilə mübarizə, yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı ölkədəki mövcud vəziyyət və görülmüş işlər dinlənilir, qanunvericilik tədbirləri müzakirə olunur.

TƏBİB İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı görülən işlər barədə məlumat verib. O bildirib ki, koronavirsla bağlı ölkədə bütün ehtiyat tədbirləri görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.