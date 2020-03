Avstarliya alimlərindən sevindirici xəbər: ''Peyvəndi tapmışıq''

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) koronavirusa təsir edə biləcək bir dərman və ya peyvənd hazırlamaq üçün 18 ay vaxt tələb olunduğunu desə də Avstraliya həkimləri deyəsən peyvəndi tapmağa müvəffəq olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ''Queensland Universiteti''-nin epidemiya sahəsində ixtisaslaşmış bir qrup, mövcud iki dərman vasitəsinin koronavirusun müalicəsində istifadə edilə biləcəyini açıqlayıb. Bu dərmanlardan birincisi, QİÇS-ə səbəb olan HİV virusunu basdırmaq üçün istifadə olunan bir dərman, digəri isə ağcaqanad yoluxucu xəstəliklərə qarşı artan malyariya dərmanıdır.

Hal-hazırda dərman Çinli bir vətəndaşın üzərində sınaqdan keçirilib və uğurlu nəticə əldə edilib. Tədqiqatı aparan professor David Paterson, koronavirusa yoluxmuş bəzi xəstələrin mart ayının sonuna qədər hər iki dərmanın klinik sınaqlarına yazılacağını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.