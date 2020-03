COVID-19 pandemiyasına görə Ermənistan hökuməti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Ədliyyə naziri Rustam Badasyan bildirib ki, 16 mart saat 17:00-dan 16 aprel saat 09:00-a kimi ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət elan olunub.

O qeyd edib ki, fövqəladə vəziyyət koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar elan edilib.

Xatırladaq ki, indiyədək Ermənistanda 30 nəfərin yeni koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib.(Apa)

