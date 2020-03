“Şəkillərini yığışdır, rahat oturaq” - Tahir İmanovdan Dilarəyə İRAD / VİDEO

"Nə edirsən et, o şəkillərin var e, onları qurtar. Bəsdir, qoy rahat oturaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Tahir İmanov açıq-saçıq fotosessiyaları ilə seçilən müğənni Dilarə Kazımovaya müraciətlə zarafatla deyib.

ARB TV-nin “Söhbət var” verilişində aparıcı Kazımovanın sözügedən geyimlərindən söz açıb.

Əməkdar artist Tahir İmanov söhbətə qoşularaq ifaçının şəkillərini ümumiyyətlə müzakirə etmək istəmədiyini bildirib:

"Mən Dilarə xanımın sənətindən danışmaq istəyirəm. Bizim Ağanatiqin dili ilə desək, Dilarənin "yedinka" sənəti var. Sağ olsun ki, belə bir yeniliklərə imza atır, rəqabət yaranır. Biz ona "yedinka" deyirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.